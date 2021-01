Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (02/2021) Schwerer Unfall im Holtenser Kreisel bei Göttingen-Nord - Beifahrer stirbt noch an der Unfallstelle, Hergang unklar, Zeugen gesucht

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Bundesstraße 27/Autobahnzubringer Samstag, 2. Januar 2021, gegen 12.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Holtenser Kreisel am Ende des Autobahnzubringers der Anschlussstelle Göttingen-Nord ist am Samstagmittag (02.01.21) gegen 12.20 Uhr der 33 Jahre alter Beifahrer eines Porsche getötet worden. Der Göttinger erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens aus Nordrhein-Westfalen kam schwer verletzt in eine Göttinger Klinik. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Porsche Auto aus noch ungeklärter Ursache teilweise über die bebaute Verkehrsinsel im Zentrum des Kreisels und zwei aufeinanderfolgende Leitplanken, bevor er einen Abhang hinunterstürzte. Das Auto überschlug sich und blieb nach ca. 100 Metern auf einem Feld stehen.

An der Unfallstelle waren eine Vielzahl an Rettungskräften, mehrere Streifenwagen der Polizei und der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die komplexe Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr bis gegen 17.30 Uhr teilweise gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Gutachter eingeschaltet und das Unfallfahrzeug beschlagnahmt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell