POL-GÖ: (473/2020) Uneinsichtig und aggressiv - Polizei Hann. Münden beendet illegale "Corona-Party" auf Abenteuerspielplatz, 18 Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden, Haarthstraße Samstag, 26. Dezember 2020, gegen 23.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf dem Abenteuerspielplatz an der Haarthstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat die Polizei am Samstagabend (26.12.20) gegen 23.50 Uhr eine illegale "Corona-Party" beendet. Ein anonymer Hinweisgeber hatte zuvor über Polizeinotruf davon berichtet, dass sich auf dem im Wald gelegenen Spielplatz trotz der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen etliche Personen aufhalten und Alkohol trinken würden.

Am Parkplatz eingetroffen, nahmen Beamte der Polizei Hann. Münden bereits aus einiger Entfernung laute Rufe, Unterhaltungen und einen Feuerschein wahr. Als die Feiernden die Polizisten bemerkten, ergriff ein Teil von ihnen sofort die Flucht in Richtung des nahegelegenen Waldes. Drei junge Frauen und vier Männer konnten von den Beamten noch in der Grillhütte angetroffen werden.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten wenig später zur Identifizierung von elf weiteren mutmaßlichen Teilnehmern der verbotenen Zusammenkunft.

Alle Betroffenen waren zwischen 17 und 27 Jahre alt. Der Großteil von ihnen kam aus verschiedenen Orten in Nordhessen. Lediglich vier hatten mit Hann. Münden (3) und Duderstadt (1) ihren Wohnsitz im Landkreis Göttingen. Verständnis für den Einsatz der Polizei war nicht immer vorhanden. Stattdessen reagierten viele auf Vorhalt uneinsichtig und aggressiv.

Die Polizei sprach gegen alle Personen Platzverweise aus und leitete 18 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

