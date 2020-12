Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (472/2020) Weihnachtsaktion des Truckerstammtisch-Teams der Autobahnpolizei Göttingen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

GöttingenGöttingen (ots)

Rosdorf-Mengershausen, Tank- und Rastanlage Göttingen Mittwoch, 23.12.2020, 14:00 Uhr

ROSDORF (mr) - Mit Beginn der Pandemie musste leider auch der bekannte Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen ausgesetzt werden. Die eher positive Entwicklung im Sommerhalbjahr ließ dann die Hoffnung durchschimmern, die bewährte Veranstaltung zum Jahresende mit dem "Weihnachtstammtisch" wieder aufleben lassen zu können - bekanntermaßen kam es anders.

Um ein wenig zu kompensieren, ist das Truckerstammtisch-Team der Autobahnpolizei Göttingen heute auf der Rastanlage Göttingen (natürlich unter Wahrung der Mindestabstände) an Berufskraftfahrer herangetreten, um kleine "Weihnachtsüberraschungen" zu verteilen.

"Wir wollen in dieser Zeit, in der keine Fernfahrer-Stammtische stattfinden können, den Dialog mit dieser wichtigen Berufsgruppe aufrechterhalten. Viele Berufskraftfahrer waren dankbar und freuten sich auch außerhalb unserer üblichen Kontaktaufnahmen über Gespräch und Geste - gerade in der aktuell schwierigen Zeit", kommentierte Polizeihauptkommissarin Martina Rülke die Aktion.

In der kleinen "Weihnachtsüberraschung" befanden sich neben Informationen zu speziellen Themen der angesprochenen Berufsgruppe, Schutzmasken von DocStop und vom LMC Logistik und MobilitätsCluster Göttingen, Werbematerial verschiedener Unterstützer des Fernfahrer-Stammtisches Göttingen sowie Süßes (Gebäck) und Gesundes (Obst).

Das Team des Fernfahrer-Stammtisches von der Autobahnpolizei Göttingen wünscht allen Fahrern, dass sie das Weihnachtsfest in Ruhe und Besinnlichkeit Zuhause bei und mit ihren Familien verbringen können sowie allzeit gute Fahrt!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei

Alte Landstraße 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551/491-6517



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell