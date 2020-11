Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Siebertshausen: Defekter Motorroller von Feldweg gestohlen

HombergHomberg (ots)

Frielendorf-Siebertshausen Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 15.11.2020, 20:00 Uhr bis 16.11.2020, 17:00 Uhr Einen Motoroller im Wert von 1.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag von einem Feldweg an der Kreisstraße 44, in Richtung Siebertshausen. Der Roller war in dem Feldweg am Sonntagabend abgestellt worden, da er zuvor eine Panne hatte. Als der Eigentümer ihn am nächsten Tag dort abholen wollte, war der Roller von unbekannten Tätern gestohlen worden. Bei dem Motorroller handelt es sich um einen "Benero Typ2" in schwarz/rot. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen AHY313. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell