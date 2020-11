Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Gartenhütte und Schuppen aufgebrochen

HombergHomberg (ots)

Melsungen Einbruch in Gartenhütte und Schuppen Tatzeit: 14.11.2020, 19:00 Uhr bis 15.11.2020, 10:30 Uhr In eine Gartenhütte und einen Schuppen in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag ein. Aus der Gartenhütte stahlen sie verschiedene Gegenstände im Wert von 470,- Euro. Die Täter gelangten auf das Grundstück der Gartenhütte indem sie den Gartenzaun durchtrennten. Anschließend brachen sie ein Fenster auf und betraten die Hütte. Hier stahlen sie u. a. eine Baustellenlampe, zwei Bosch-Akkus, zwei Zippo-Feuerzeuge und eine Mag-Lite-Taschenlampe. Der Sachschaden beträgt 60,- Euro. In der gleichen Straße brachen vermutlich die gleichen Täter noch einen Geräteschuppen auf indem sie ebenfalls ein Fenster aufbrachen. Sie durchsuchten den Schuppen ohne Erfolg nach Wertgegenständen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

