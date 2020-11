Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Unbekannte Täter stehlen Mercedes Sprinter

HombergHomberg (ots)

Gudensberg Diebstahl eines Lieferwagens Tatzeit: 12.11.2020, 23:30 Uhr Einen weißen Mercedes Sprinter stahlen unbekannte Täter gestern am späten Abend von einem Firmengelände in der Straße "Riedwiesen". Die Täter begaben sich auf das unverschlossene Firmengelände und öffneten den Lieferwagen auf nicht bekannte Weise. Nachdem die Täter das Fahrzeug auf unbekannte Weise gestartet hatten, fuhren sie mit diesem in unbekannte Richtung davon. Bei dem Lieferwagen handelt es sich um einen weißen Mercedes Benz Sprinter mit "DPD"-Aufschrift. Das amtliche Kennzeichen lautet: KS-TY 57. Der Wert des Fahrzeugs beträgt 13.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

