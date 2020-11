Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Brand eines Pkw - Ermittler gehen von Brandstiftung aus

HombergHomberg (ots)

Fritzlar Brandstiftung an Pkw Tatzeit: 10.11.2020, 20:30 Uhr Einen nicht zugelassenen Mercedes setzten unbekannte Täter gestern Abend in der Brandenburger Straße in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Fritzlar gelöscht. Die Täter begaben sich auf eine Freifläche in der Brandenburger Straße, auf welcher mehrere abgemeldete Pkws abgestellt sind. Hier setzten sie einen Mercedes auf nicht bekannte Weise in Brand. Der Pkw wurde durch den Brand komplett beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung ALS Brandursache aus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell