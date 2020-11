Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbruch in Wohnhaus - Täter verursachen 1.000,- Euro Schaden

HombergHomberg (ots)

Borken Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 07.11.2020, 09:30 Uhr bis, 18:30 Uhr In ein Wohnhaus im Wachtelweg brachen unbekannte Täter am Samstag ein. Die Täter verursachten hierbei 1.000,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und gelangten hierdurch in das Büro des Hauses. Hier öffneten sie einen Aktenschrank und versuchten dort erfolglos ein Fach aufzubrechen. Zuvor hatten die Täter schon versucht durch zwei weitere Türen in das Wohnhaus zu gelangen. Sie flüchteten ohne Beute durch eine von innen geöffnete Terrassentür im Erdgeschoss. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell