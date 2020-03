Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taxifahrer nach Unfall gesucht

Arnsberg (ots)

Am Freitag gegen 15 Uhr kam es am Bahnhof in Hüsten zu einem Unfall. Eine 17-jährige Arnsbergerin überquerte den Bahnhofsvorplatz, als sie auf Höhe der Taxiparkplätze mit einem einfahrenden Taxi zusammenstieß. Ohne Kontakt mit dem Taxifahrer aufzunehmen, verließ die 17-Jährige den Bahnhofsbereich und meldete sich erst später bei der Polizei. Zur Sachverhaltsklärung sucht die Polizei jetzt nach dem Taxifahrer. Er wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahr alt, rote kurze Haare, roter Dreitagebart. Bei dem Taxi handelt es sich um ein gelbes Großraumtaxi.

Die Arnsbergerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

