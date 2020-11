Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Mosheim: Versuchter Diebstahl eines Automaten - Täter werden bei Tat gestört

HombergHomberg (ots)

Malsfeld-Mosheim Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 15.11.2020, 04:04 Uhr Am Sonntagmorgen versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten von einer Wand eines Wohnhauses zu stehlen. Die Täter wurden bei der Tat entdeckt und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Täter begaben sich zu dem Zigarettenautomaten, welcher an einem Wohnhaus in der Felsberger Straße befestigt war, und versuchten diesen von der Hand zu hebeln. Hierbei wurden sie von einem Hausbewohner bemerkt, welcher durch den Lärm der Tat auf diese aufmerksam geworden war. Noch bevor die Täter den Automaten von der Wand demontiert hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150, - Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

