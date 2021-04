Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kenenzeichendiebstahl am Mitfahrerparkplatz ehem. Weinsauschule

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch den 14.04.2021 wurde im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der ehemaligen Weinsauschule in Idar-Oberstein das vordere Kennzeichen eines grauen Skoda Fabia entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 / 561-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell