Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Geräteschuppen

Ruschberg, Grundstück in der Nähe des Sportplatzes (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 21.03.2021 bis zum 8.4.2021 gleich dreimal, unerlaubt Zutritt zu einem umfriedeten Grundstück außerhalb der Ortslage Ruschberg. Das Privatgelände befindet sich an einem Waldweg, in ca. 150 m Entfernung zum Sportplatz in Ruschberg und ist gut einsehbar. Die Täter überstiegen bei ihren Taten den Zaun, der das Gelände umfriedet, entwendeten Werkzeug und verschafften sich mittels Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Geräteschuppen, welcher sich auf dem Grundstück befindet. Bislang entstand durch das Vorgehen der Täter bereits ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Baumholder unter der Tel. 06783/9910 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell