Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen dem 12.04.2021 gegen 21:30 Uhr und dem 14.04.2021 um 16:00 Uhr kam es in der Ritterstraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Opel Vectra Signum. Ein unbekannter Täter beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise den linken Außenspiegel des Fahrzeugs und verursachte dadurch einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

