Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Waldrach

Waldrach (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 13.04.2021, auf Mittwoch, den 14.04.2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Trierer Straße in Waldrach, Höhe Ortsausgang in Fahrtrichtung Kasel. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der PKW Mercedes-Benz, C-Klasse, Farbe Weiß, die Trierer Straße in Fahrtrichtung Kasel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über mehrere neben der Fahrbahn liegende größere Steine. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

