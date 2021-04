Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Hermeskeil (ots)

Am 12.04.2021 in der Zeit von 13:15 bis 21:00 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter den ordnungsgemäß geparkten goldfarbenen Pkw (Dacia) der Geschädigten. Dieser war in unmittelbarer Nähe zum St. Klara Altenheim in der Gartenfeldstraße in Hermeskeil am Fahrbahnrand abgestellt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Hermeskeil unter 06503-91510.

