Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mann unter Kran eingeklemmt

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, 13.04.2021, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich in der Schönlautenbach in Idar-Oberstein ein Unfall, bei welchem eine Person unter einem Kran eingeklemmt wurde. Der Kran stürzte bei Umladearbeiten aus bislang ungeklärter Ursache auf den Arbeiter, der sich grade unter dem Kran befand. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die verletzte Person durch einen anderen anwesende Person befreit werden. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell