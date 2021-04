Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in Osburg

Osburg (ots)

Am Freitag, den 09.04.2021, in der Zeit von 11.45 - 16.00 Uhr, wurde ein schwarzer BMW 116i in Osburg gegenüber des Kindergartens zum Parken abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass bisher unbekannte Täter, von der Seite des Bürgersteig ausgehend, ihr Fahrzeug im Bereich des hinteren Fenster der Fahrerseite eigedellt und am Lack beschädigt hatten. Sachdienliche Hinweise können an die PI Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de gerichtet werden.

