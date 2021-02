Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis - 12./13.02.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Körperverletzung

Am Samstag, 13.02.2021, gegen 02:30 Uhr, kam es im Dorfpark Garrel zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen und eines 16-jährigen Garrelers. Die beiden Personen wurden von drei bisher unbekannten Personen geschlagen. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (04471-18600) oder der Polizei in Garrel (04474-939420) in Verbindung zu setzen.

Lindern - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Freitag, 12.02.2021, gegen 15:50 Uhr, kam es in Lindern zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.Eine 71-jährige Molbergerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Zur Radde aus Richtung Auen kommend in Richtung Werlte. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Die Molbergerin wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Cloppenburg / Schmertheim - Personensuche Am Samstag, 13.02.2021, gegen 04:45 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer eine augenscheinlich alkoholisierte Person auf der Molberger Straße mit. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten entfernte sich die zu dieser Zeit auf dem Gehweg befindliche Person plötzlich fußläufig in unbekannte Richtung. Aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen und der möglichen Alkoholbeeinflussung war davon auszugehen, dass die Person in eine hilflose Lage geraten könnte. Daher wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierzu waren neben 8 Funkstreifen ein Polizeihubschrauber und Diensthundführer eingesetzt. Die Suche verlief letztendlich erfolglos. Die Person konnte nicht mehr angetroffen werden.

