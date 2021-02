Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Vechta vom 12.02.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Spendenbetrüger

Am Freitag, dem 12.02.2021 kam es in Vechta im Pickerskamp in den Nachmittagsstunden zu mindestens zwei versuchten Betrugsdelikten. Eine unbekannte männliche Person, bekleidet mit einer Jacke des MHD, versuchte Spendengelder für ein neues Impfzentrum in Vechta einzusammeln. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

