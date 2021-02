Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für Samstag, 13.02.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Altenoythe: Brand eines PKW

Am Freitag, 12.02.21, 12.53 h, wurde die Rettungsleitstelle über einen Brand eines PKW Mercedes in Altenoythe an der Vitusstraße in Kenntnis gesetzt. Der PKW stand zu diesem Zeitpunkt noch unter einem Carport, konnte allerdings noch vor Eintreffen der Feuerwehr unter diesem hervorgezogen werden. Der PKW brannte vollständig aus, ein Übergreifen des Feuers auf den Carport konnte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt am PKW scheint brandursächlich zu sein.

Friesoythe-Gehlenberg: Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 12.02.21, 17.00 h - 18.00 h, beschädigte ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz der Bücherei (Gehlenberger Hauptstr.) abgestellten PKW Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es enstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

