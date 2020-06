Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Großbrand in Bonnenbroicher Gärten

Mönchengladbach-Bonnenbroich, 03.06.2020, 18:28 Uhr, Bonnenbroicher Str. (ots)

Am frühen Mittwochabend erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach und meldeten einen Brand in einer Gartenanlage an der Bonnenbroicher Straße.

Beim Ausrücken aus der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) war bereits eine schwarze Rauchentwicklung erkennbar. Auf einem Gartengrundstück brannte ein Gartenhaus. Durch die trockene Vegetation hatte sich das Feuer bereits auf die Nachbargrundstücke ausgebreitet. Betroffen waren zahlreiche Bäume, Sträucher und weitere Gartenhäuser.

Die zuerst alarmierten Kräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung. In der Anfangsphase wurden bereits vier C-Rohre eingesetzt. Mehrere Pferde konnten von Anwohnern und Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden, sie blieben unverletzt.

Weitere Verstärkungskräfte der Feuerwehr sorgten rasch für eine Wasserversorgung und unterstützten gemeinsam mit den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Einheit Rheydt bei der Brandbekämpfung. Durch den massiven Wassereinsatz wurde eine weitere Brandausweitung verhindert. Nach ca. 2,5 Stunden konnte der Brand abschließend gelöscht werden.

Drei in der Gartenanlage anwesende junge Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden nach ambulanter Behandlung in geeignete Krankenhäuser transportiert. Bei dem Brand wurden insgesamt vier Gartenhäuser, dreizehn Bäume, zahlreiche Sträucher, Gartenmöbel und ein Pavillon zerstört.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte aller drei Feuer- und Rettungswachen, die Freiwillige Feuerwehr Einheit Rheydt, der ASB (Getränkeversorgung) drei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Martin Bonn

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell