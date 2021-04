Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Leitbaken beschädigt

Haselünne (ots)

Am Mittwochabend beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vier Leitbaken. Die Baken waren zur Baustellenabsicherung auf der B402 vor der Einmündung zur Meppener Straße in Haselünne aufgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell