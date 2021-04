Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Unfälle aufgrund von Schnee und Hagel

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Schnee und Hagel und die daraus resultierenden glatten Straßen haben im Emsland und der Grafschaft Bentheim am Diesntag zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Glücklicherweise wurden die Beteiligten in den meisten Fällen nur leicht verletzt oder es blieb bei Blechschäden. Unter anderem kam es auf der A31 bei Rhede am frühen Dienstagmorgen zu zwei Verkehrsunfällen. Dabei gerieten die Fahrzeugführer aufgrund der plötzlich auftretenden Straßenglätte mit ihren Autos ins Schleudern und stießen gegen die Schutzplanken. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei einem weiteren Unfall auf der A31 bei Rhede verlor die Fahrerin eines VW auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die linke Leitplanke. Anschließend schleuderte das Auto zurück auf die Straße, touchierte einen Lkw und kam an der gegenüberliegenden Schutzplanke zum Stillstand. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Unverletzt blieb auch der 36-jährige Fahrer eines Renault. Sein Auto geriet am Dienstagmorgen auf der Schulstraße in Bockhorst ins Schleudern und kam anschließend in einem Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Auf der Schießplatzstraße in Lathen überschlug sich der Opel eines 23-Jährigen, nachdem der junge Mann aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nachdem ein Rollerfahrer auf dem glatten Fahrradweg an der Bellingwolder Straße in Rhede stürzte, wurde er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zudem kam es in Lünne, Langen, Walchum und Haren zu weiteren witterungsbedingten Unfällen. Verletzt wurde dabei niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell