Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 12.04.2021, 22:00 Uhr bis zum 13.04.2021, 16:45 Uhr wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz "Hirtenweg 2a" in Hermeskeil durch einen Verkehrsunfall am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil erbeten, Telefon: 06503/91510.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell