Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung der Kreispolizeibehörde Kleve: Wer kennt den Mann auf dem Blitzerfoto des Kreises Düren?

Kalkar/Kreis Düren (ots)

Am 12.10.2020 betankte ein unbekannter Tatverdächtiger sein Fahrzeug an einer Tankstelle auf der Bahnhofstraße in Kalkar und verließ anschließend das Gelände, ohne zu bezahlen. An dem VW Golf waren Kennzeichen angebracht, welche ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden sind und seit Mai 2020 bei der Polizei als gestohlen gemeldet waren. Am 20.09.2020 wurde ein Fahrzeug mit eben diesem Kennzeichen im Kreis Düren geblitzt. Das Foto ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kalkar-tankbetrug

Die Kripo Kalkar fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen am Steuer des Autos machen? Hinweise bitte unter 02824 880. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell