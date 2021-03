Polizei Düren

POL-DN: Ladendieb mit offenem Haftbefehl gefasst

Kreuzau (ots)

Am 08.03.2021 wurde ein Ladendieb von einem Supermarktmitarbeiter verfolgt und gestellt. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Mann zudem einen Untersuchungshaftbefehl offen hatte und nahm in fest.

Am Montag gegen 16:20 Uhr konnte ein Angestellter eines Supermarktes auf der Hauptstraße auf der Videoüberwachung beobachten, wie ein Mann eine Musikbox in seinen Rucksack steckte. An der Kasse zahlte er anschließend allerdings nur ein Bier. Beim Verlassen des Ladens sprach der Mitarbeiter den jungen Mann auf den Vorfall an, woraufhin dieser über die Eifelstraße in Richtung Hauptstraße flüchtete. Er überquerte die Hauptstraße und lief über die Kleierde weiter, während der Supermarktangestellte ihn verfolgte. In einem Waldgebiet bei Niederdrove nahm die Verfolgungsjagt schließlich ein Ende und der Dieb, ein 31-Jähriger aus Drove, konnte bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Beamten festgehalten werden. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen offen war, sodass er festgenommen und dem Polizeigewahrsam Düren zugeführt wurde.

Bei der späteren Ansicht der Videoüberwachung fiel auf, dass ein zweiter junger Mann ebenfalls eine Musikbox einsteckte, ohne diese zu zahlen. Dieser konnte unerkannt fliehen. In diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei. Etwaige Hinweise auf den Täter nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

