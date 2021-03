POL-DN: Versuchter Einbruch

Polizei Düren

Am Sonntag (07.03.2021) kam es in Arnoldsweiler zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Wahrscheinlich verhinderte ein akustischer Alarm schlimmeres.

Kurz vor 15:00 Uhr wurde der Alarm an einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Horstert" ausgelöst. Bei der Rückkehr zu seinem Haus stellte der Bewohner fest, dass die elektrischen Rollladen am rückwärtigen Wintergarten zum Teil aus der Führung gerissen waren. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht. Wahrscheinlich ließen der oder die Einbrecher von der Tat ab, als der akustische Alarm los ging.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter Notrufnummer 110 jederzeit eingegen. Jeder Hinweis zählt!

