POL-LB: Waldenbuch: 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die am Sonntag, 30. Mai 2021, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr in der Teckstraße in Waldenbuch verübt wurde, werden Zeugen gesucht. Im genannten Tatzeitraum stand ein VW Touran auf dem Parkplatz einer Reitanlage und wurde dort von einem bislang unbekannten Täter ringsherum zerkratzt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, in Verbindung zu setzen.

