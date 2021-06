Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Feuerwehreinsatz in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Mit insgesamt 45 Wehrleuten und neun Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Korntal- Münchingen am Montag gegen 23:45 Uhr zu einem Einsatz in die Siebenbürgenstraße in Korntal aus. Dort fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Rasenmäher an zu brennen. Das Fahrzeug befand sich auf dem Bauhofgelände in einer Lagerhalle, die durch das Brandgeschehen sehr stark verraucht war. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden soll sich jedoch auf rund 30.000 Euro belaufen. Personen kamen nicht zu Schaden.

