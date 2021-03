Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Neustadt/Wstr.: Mehrere Sachbeschädigungen im Ortsteil Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden wurden am Montag, den 01.03.21, mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Straße Im Ringel im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf festgestellt. Hierbei wurden zwei Autos mit einem spitzen Gegenstand und eine Holzbrücke, welche über den Bachlauf zu einem Privatgrundstück führt, offenbar mutwillig beschädigt. Die Tatbegehung wird in der Sonntagnacht vermutet. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe und Mitteilung sachdienlicher Hinweise zur Tataufklärung.

