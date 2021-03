POL-PDNW: Bei Auffahrunfall zwei Motorradfahrer verletzt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Sonntag den 28.02.2021 gegen 15:25 Uhr kam es an der Lichtzeichenanlage in der Talstraße (Höhe Schöntalstraße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer auf zwei stehende Motorradfahrer auffuhr. Die Ampel zeigte "Rot" und die Motorradfahrer hielten hinter einem weiteren Fahrzeug an. Der 22-jährige Fahrzeugführer hinter den Zweiradfahrern bemerkte die Rotphase nicht und fuhr auf die Motorradfahrer auf. Die beiden Motorräder wurden dadurch auf das davorstehende Fahrzeug geschoben. Hierbei wurden beide Motorradfahrer leicht verletzt (Prellungen)und ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Motorräder wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 14.000 Euro angegeben.

