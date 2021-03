Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Drogenbeeinflusster Autofahrer mit Waffen unterwegs

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Auf der A650 wollten Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 27.02.2021, um 16.30 Uhr, ein VW Golf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Da der Wagen an der Anschlussstelle Bruchwiesenstraße die Autobahn verließ, erfolgte die Kontrolle in der Bayreuther Straße. Der 34-jährige Fahrer zeigte dabei deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein Urintest bestätigte dies, er zeigte den Konsum von Amphetamin an. Bei der Durchsuchung des Wagens und des Mannes fanden die Polizisten eine kleine Menge Amphetamin, eine Gaspistole und ein Klappmesser auf. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell