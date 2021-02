Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Im "falschen" Neustadt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...strandete am Abend des 27.02.2021 ein 24-jähiger Mann. Da dieser nicht in der Lage war, einem Taxifahrer seine Wohnanschrift zu nennen, brachte dieser ihn zur Polizeiinspektion Neustadt. Auf Nachfrage konnte der Mann lediglich angeben, in "Neustadt" zu wohnen, Ausweispapiere oder ähnliches führte er nicht mit. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann im "hessischen" Neustadt mit der PLZ 35279 sesshaft ist. Nachdem der örtliche Irrtum aufgeklärt werden konnte, nahm sich der Taxifahrer dem jungen Mann an.

