Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1118/ Oberstenfeld/ Lichtenberg: Pkw im Straßengraben seitlich umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Marbach am Neckar trafen nach dem Notruf eines Ersthelfers auf der Landesstraße 1118 beim "Lichtenberg" vor Oberstenfeld am Mittwoch gegen 07:05 Uhr auf einen seitlich im Straßengraben umgekippten Honda. Die 50-jährige Fahrerin war bereits durch den 36-jährigen Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden. Der Rettungsdienst untersuchte sie vor Ort. Vermutlich bremste die Frau in einer Rechtskurve zu stark, so dass der Wagen bei der vorherrschenden Witterung auf die Gegenfahrbahn rutschte und beim Aufprall auf den Erdwall umkippte. Die Beamten zogen die Straßenmeisterei hinzu, da der "Lichtenberg" aufgrund der Wetterverhältnisse nicht weiter befahrbar war. Die Feuerwehr Oberstenfeld war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und richtete den Honda wieder auf. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 2.500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Die Strecke war während den Maßnahmen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell