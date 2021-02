Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Sindelfingen: Verkehrsunsicheres Gespann aus dem Verkehr gezogen

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf der A 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost einen verkehrsunsicheren Klein-Lkw mit Anhänger aus Litauen aus dem Verkehr gezogen. Das mit zwei Pkw beladene Gespann war aufgrund einer augenscheinlich unzureichenden Bremswirkung des Anhängers aufgefallen und wurde daraufhin kontrolliert. Ein Bremstest bestätigte den Verdacht und nachdem auch die Feststellbremse praktisch keine Wirkung zeigte, wurde 59-Jährige Fahrer zur technischen Überprüfung durch einen Sachverständigen in eine Werkstatt begleitet. Durch den Sachverständigen wurde sowohl der Lkw, als auch der Anhänger als verkehrsunsicher eingestuft. Grund hierfür waren zahlreiche Mängel an der gesamten Bremsanlage sowie ein gerissener Rahmen am Anhänger. Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell