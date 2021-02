Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 08.00 und 14.00 Uhr an einem in der Hindenburgstraße in Weissach geparkten Pkw. Der VW Amarok stand am Fahrbahnrand und wurde vermutlich beim Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte letztendlich aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug eventuell um ein größeres Fahrzeug, vermutlich einem Lkw handeln könnte. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

