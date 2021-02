Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Mönchberg: Industriestaubsauger entwendet

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich über ein zuvor manipuliertes Türschloss gelangte ein bislang unbekannter Täter in einen Dacia Kastenwagen, der zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr in der Benzinger Straße in Herrenberg-Mönchberg abgestellt war. Der Unbekannte öffnete die hintere Flügeltür und entwendete aus dem Fahrzeuginneren einen Industriestaubsauger im Wert von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

