Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Auto überschlägt sich

Geldern (ots)

Am Sonntagmittag (24. Januar 2021) gegen 12.30 Uhr kam es auf der Baersdonker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der 26-jährige Fahrer leicht verletzte. Der 26 Jahre alte Mann aus Geldern fuhr mit seinem Honda Civic die Baersdonker Straße in Richtung Wachtendonk, als er am Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Im angrenzenden Straßengraben kam der Honda auf dem Dach zu stehen und der 26-Jährige kletterte durch das Fahrerfenster aus dem Auto. Der Honda fuhr mit Sommerreifen, ob dies unfallursächlich gewesen ist, wird derzeit ermittelt. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Honda musste aus dem Graben geschleppt werden. (as)

