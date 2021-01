Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Werkstatthalle/ Täter schlagen Scheibe ein

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntag (24. Januar 2021) die Scheibe an der einer Werkstatthalle an der Molkerei ein. Die Täter bedienten sich dazu an den Steinen der Zierumrandung, die vor dem Hallenkomplex dekoriert waren. Im Inneren durchsuchten die Täter die Büroräume und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell