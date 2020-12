Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wild

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me)Kalefeld, Gemarkung Eboldshausen, Kreisstr. 403 (Eboldshsn.- Edesheim).Zeit: Dienstag, 15.Dezmber2020, gegen 05:55 Uhr. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Kalefeld befuhr mit seinem Hyundai die K 403 in Richtung Edesheim und er erfaßte ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Das Reh verendete an der Unfallstelle und wurde vom zuständigen Jagdberechtigten waidgerecht entsorgt. Am PKW entstand Frontschaden in Höhe von geschätzten 2000.-Euro.

