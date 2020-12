Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Schulgebäude

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Wieterstraße, Corvinianum Gymnasium; Freitag, 11.12.2020, 15:30 Uhr bis Montag, 14.12.2020, 06:30 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Wochenende ist es zu einer Beschädigung an dem Gebäude des Corvinianum-Gymnasiums in Northeim gekommen. Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit von Freitagnachmittag, 15:30 Uhr, bis Montagmorgen, 06:30 Uhr, die Aussenfassade im Bereich der Mensa beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Tel.: 05551-7005 an die Northeimer Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell