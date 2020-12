Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlachtabfälle entsorgt

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me)Bad Gandersheim, Kreisstraße 641 Bad Gandersheim --Heckenbeck, dortiger Parkplatz. Zeit/Meldung an Polizei: Sonntag,13.Dezember 2020, um 11.05 Uhr. Wiederholt wurden Schlachtabfälle einfach auf einem Parkplatz unerlaubt entsorgt. In diesem Fall wurde der Parkplatz an der Kreisstr. 641, von Bad Gandersheim nach Heckenbeck, von einem bisher Unbekannten aufgesucht und dort diverse Schlachtabfälle abgeladen und entsorgt. Es wird gebeten, verdächtige Fahrzeuge (vermutl. mit Anhänger) und Personen bzw. sachdienl. Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden

