Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kleinkarussell stand in Flammen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 05.07.2020 gegen 03:54 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zum in Brand geratenen Kleinkinder-Rundkarussell vor dem Kaufhof in Brühl in den Steinweg gerufen.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Am Karussell wurde durch das Feuer ein Großteil der Plastikverkleidung zerstört. Bei dem Brand gab es keine Verletzten. Eine Fremdeinwirkung konnte zunächst nicht festgestellt, aber auch nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen kann, richtet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 02233-520. (ua)

