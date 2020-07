Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Rollerfahrer ohne Helm leichtverletzt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 21-jähriger Rollerfahrer verlor auf der Willy-Brandt-Straße die Kontrolle über seinen Roller und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Rollerfahrer (1,48 Promille) befuhr am 05.07.2020 gegen 22:25 Uhr die Willy-Brandt-Straße ( Zone 30 ) aus Richtung K44 kommend. Im Verlauf kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich dabei leicht an Kopf und Schulter. Er wurde zur Behandlung der Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Weiterhin war der ihm gehörende Roller ohne jegliche Versicherung. Es konnte vor Ort auch nicht geklärt werden, mit welcher zugelassenen Höchstgeschwindigkeit der Roller versehen war, sodass dieser zwecke Klärung dieser Fragen durch die Polizei sichergestellt wurde. Des Weiteren wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat in Hürth geführt. (ua)

