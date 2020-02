Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch in Schnellrestaurant/ Täter entwenden Wechselgeld

Goch (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Sonntag auf Montag (24. Februar 2020) die Eingangstür eines Schnellimbiss an der Kastellstraße auf. Zuvor versuchten die Täter zwei Fenster aufzuhebeln, die sich neben der Eingangstür befinden, aber standhielten. Aus der Kasse entwendeten die Unbekannten das Wechselgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

