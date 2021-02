Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Tageswohnungseinbruch

Zeugenaufruf

Deidesheim (ots)

Am Samstag, 27.02.2021, in der Zeit zwischen 09:30 und 12:35 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kaisergarten" ein, während die Wohnungsinhaber nicht zuhause waren. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, da erst noch eine genauere Inventarprüfung durch die Geschädigten erfolgen muss. Eventuelle Zeugen, welche im Bereich "Kaisergarten" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch oder der Kriminalinspektion Neustadt/Weinstraße in Verbindung zu setzen!

