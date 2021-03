Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Weisenheim/Berg (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle eines 51-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am späten Nachmittag des 28.02.2021 in Weisenheim am Berg ergaben sich Hinweise, dass die kontrollierte Person zuvor alkoholhaltige Getränke konsumiert hatte. Da die Person unmittelbar die Heimfahrt mit dem PKW antreten wollte, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,55 Promille ergab. Der Antritt der Fahrt wurde daraufhin durch die eingesetzten Beamten präventiv untersagt - der Fahrzeugschlüssel zum zugehörigen PKW präventiv sichergestellt.

