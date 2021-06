Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein defekter Heizkörper im Untergeschoss eines Supermarktes in der Vaihinger Straße in Sindelfingen verursachte am Dienstag gegen 09:45 Uhr eine starke Rauchentwicklung und in der Folge den Einsatz der Sindelfinger Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit mehreren Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften. Auch Vertreter der Stadt Sindelfingen und des Landratsamtes kamen vor Ort. Aufgrund der Rußpartikelablagerung auf den Waren verbleibt der Supermarkt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Schätzung des Sachschadens war zum derzeitigen Stand nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell