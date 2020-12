Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Taschendiebstahl

LippstadtLippstadt (ots)

Am Samstag, zwischen 10:30 und 11:00 Uhr, kam es in einem Baumarkt an der Erwitter Straße zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten das Mobiltelefon einer 23-jährigen Frau aus Rüthen aus ihrer Manteltasche. Die Polizei bittet darum Wertgegenstände direkt am Körper zu tragen. Mit dem Verlust eines Smartphones ist nicht nur der materielle Wert verloren. Oftmals ist es sehr aufwendig ein neues Telefon komplett einzurichten. Ganz zu schweigen von den auf dem Handy gespeicherten Daten. (lü)

