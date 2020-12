Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Auffahrunfall

ErwitteErwitte (ots)

Am Montag, um 07:15 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Stirpe zu einem Unfall. Eine 33-jährige Frau aus Rüthen war mit ihrem Seat-Altea in Richtung Lippstadt unterwegs. Sie bemerkte zu spät, dass der Passat vor ihr verkehrsbedingt gestoppt hatte. Es kam zum Aufprall des Seats auf den Passat des 21-jährigen Warsteiners. Eine hinter dem Seat fahrende 64-jährige Frau aus Anröchte reagierte ebenfalls zu spät und fuhr mit ihrem VW Tiguan auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde die 33-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt. Der an den Autos entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000,-EUR geschätzt. (lü)

